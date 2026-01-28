Una joven argentina de 21 años está desaparecida desde una semana en la ciudad estadounidense de Los Ángeles. Se trata de Narela Micaela Barreto, oriunda de la localidad bonaerense de Banfield, partido de Lomas de Zamora. Ella se mudó al país norteamericano hace dos años, donde alquiló un departamento.

Una prima de la damnificada reportó el extravío a través de un mensaje difundido en las redes sociales, donde reclamó “respuesta de las fuerzas policiales” de Estados Unidos.

“Ella es Narela Micaela Barreto es Argentina, la estamos buscando desde el día 21-01-2026 desapareció en la ciudad de Los Ángeles. Necesitamos saber sobre su paradero”, expresó la familiar.

Sus seres queridos indicaron que se contactaron con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) con el objetivo de tomar conocimiento sobre si la muchacha había sido detenida por personal de ese organismo, pero negaron esa situación. En este sentido, la familia solicitó a la población y a los medios de comunicación que se publique la imagen del rostro de Narela para hallarla.