La muerte de Narela Micaela Barreto, la joven argentina que estaba desaparecida desde el 21 de enero en Los Ángeles, generó una profunda conmoción entre familiares, amigos y la comunidad argentina en Estados Unidos. Tenía 27 años y había viajado al exterior con el objetivo de trabajar y construir un futuro mejor.

Narela era oriunda de Banfield, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, donde había vivido antes de emigrar. A mediados de 2024 decidió dejar el país y se instaló primero en Miami y luego en Los Ángeles, ciudad en la que residía sola, en un departamento alquilado en el centro.

En Estados Unidos se desempeñaba en distintos trabajos, principalmente como moza, mientras buscaba oportunidades laborales más estables. Hablaba inglés con fluidez, una habilidad que también le permitió realizar tareas de traducción. Antes de irse, colaboraba en el kiosco familiar y mantenía un vínculo muy cercano con sus seres queridos.

Quienes la conocían la describen como una persona independiente, responsable y trabajadora. A pesar de la distancia, mantenía contacto frecuente con su familia y enviaba dinero desde el exterior para ayudar económicamente a sus allegados.

La alarma se encendió cuando dejaron de tener noticias suyas. Frente al silencio, la familia inició una intensa búsqueda y realizó consultas ante distintas autoridades. “Fuimos al consulado para saber si la habían deportado o detenido. No figuraba en Migraciones ni había sido deportada”, contó en su momento Milagros, su prima.

El último mensaje que Narela envió fue a su madre. Le avisó que salía a trabajar, y desde entonces no volvió a comunicarse. La familia confirmó horas después que la joven fue hallada sin vida, una noticia que cerró la búsqueda pero abrió un profundo dolor.