¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 29 de Enero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
DOLOR EN REDES

“Descansá en paz”: el adiós del hermano de Narela Barreto

El mensaje fue acompañado por una foto familiar.

Por Juan Quintans

Periodista. Productor, conductor y columnista cultural
Jueves, 29 de enero de 2026 a las 16:58
PUBLICIDAD

El hermano de Narela Micaela Barreto, la joven argentina que fue hallada sin vida en los Estados Unidos, compartió un mensaje cargado de dolor para despedirla públicamente. La publicación generó una fuerte conmoción entre familiares, amigos y usuarios en redes sociales.

A través de una historia de Instagram, Santiago Pérez Barreto expresó su tristeza con una foto junto a su hermana durante un encuentro familiar, poco después de confirmarse el fallecimiento de la joven, oriunda de Lomas de Zamora.

Por siempre y para siempre en mi corazón”, escribió el joven, y agregó un mensaje de despedida que reflejó el impacto de la pérdida: “Te voy a extrañar toda mi vida. Te amo. Descansá en paz, hermanita”.

El posteo se multiplicó rápidamente y fue acompañado por mensajes de apoyo y condolencias, mientras continúa el impacto por la muerte de la joven argentina en el exterior.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD