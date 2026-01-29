El hermano de Narela Micaela Barreto, la joven argentina que fue hallada sin vida en los Estados Unidos, compartió un mensaje cargado de dolor para despedirla públicamente. La publicación generó una fuerte conmoción entre familiares, amigos y usuarios en redes sociales.

A través de una historia de Instagram, Santiago Pérez Barreto expresó su tristeza con una foto junto a su hermana durante un encuentro familiar, poco después de confirmarse el fallecimiento de la joven, oriunda de Lomas de Zamora.

“Por siempre y para siempre en mi corazón”, escribió el joven, y agregó un mensaje de despedida que reflejó el impacto de la pérdida: “Te voy a extrañar toda mi vida. Te amo. Descansá en paz, hermanita”.

El posteo se multiplicó rápidamente y fue acompañado por mensajes de apoyo y condolencias, mientras continúa el impacto por la muerte de la joven argentina en el exterior.