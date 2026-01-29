Febrero arranca con una nueva tanda de aumentos en servicios clave que volverán a impactar de lleno en el presupuesto de los hogares. Desde el transporte y los alquileres hasta la salud privada y las tarifas de servicios, el segundo mes del año llega con subas ya confirmadas que comenzarán a regir desde los primeros días.

En la Ciudad de Buenos Aires, los colectivos y el subte tendrán un incremento del 4,8%. La tarifa mínima de los colectivos que circulan solo por CABA pasará a $650,11 para quienes tengan la SUBE registrada. Los viajes más largos también subirán, con boletos que superarán los $830 en los tramos más extensos. El subte, en tanto, aumentará de $1.260 a $1.320. Desde el gobierno porteño explican que el ajuste apunta a sostener el servicio y reducir gradualmente los subsidios.

También habrá cambios en las tarifas de agua. Los usuarios de AySA en la Ciudad y el conurbano bonaerense afrontarán una suba del 4%, lo que llevará las facturas promedio a casi $27 mil, con diferencias según la zona y el nivel de ingresos.

En el caso de los alquileres, quienes todavía tengan contratos firmados bajo la antigua Ley de Alquileres verán un aumento del 34,6% en febrero. Si bien sigue siendo un ajuste elevado, el índice muestra una desaceleración respecto de meses anteriores, cuando los incrementos superaban ampliamente el 40%.

Las prepagas también aplicarán una actualización. Las empresas de medicina privada informaron a sus afiliados una suba del 2,8% tanto en las cuotas como en los copagos. Los usuarios pueden consultar y comparar planes y valores a través de la plataforma oficial de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Por último, las empresas de cable, internet y telefonía comenzaron a notificar nuevos ajustes que se ubicarán entre el 2,8% y el 3,5%, según el servicio y la compañía.