El gobernador de Chubut, Ignacio Torres solicitó que sea debatido en el Congreso de la Nación el proyecto impulsado por la senadora nacional por la Provincia, Edith Terenzi, para sumar la figura de ecocidio al Código Penal. Es en el marco de los incendios forestales que afectan a una buena parte de la región patagónica de nuestro país hace varias semanas.



En una publicación que hizo en su cuenta de X, Torres citó un tuit de un medio chubutense que hizo alusión a la detención de un hombre que habría intentado quemar pastizales sobre la Ruta 3, cerca de Arroyo Verde.



“Detenerlos no alcanza: si entran por una puerta y salen por la otra, el daño ya está hecho. Por eso necesitamos incorporar la figura de ecocidio al Código Penal, para darles a los jueces herramientas concretas que permitan imponer condenas severas a quienes destruyen nuestro ambiente”, expresó el mandatario patagónico.



Y agregó: “Hoy, más que nunca, exigimos el tratamiento urgente del proyecto impulsado por Edith Terenzi. En Chubut, y en toda la Argentina, el que prende fuego nuestro territorio tiene que pudrirse en la cárcel”.

