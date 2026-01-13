El hombre que murió tras ser arrastrado por una ola de gran tamaño en la Costa Atlántica fue identificado como Yair Emir Manno Núñez, de 29 años, quien vivía en Francia y había viajado a la Argentina para visitar a su familia. Si bien era oriundo de Mar del Plata, desde hacía un tiempo residía en el país europeo y había regresado para pasar unos días de descanso.

Al momento del trágico episodio, ocurrido en Santa Clara del Mar, el joven se encontraba junto a su pareja, de nacionalidad francesa, y dos amigos. El viaje tenía un carácter familiar y recreativo, y nada hacía prever un desenlace tan dramático. Las circunstancias exactas del hecho continúan siendo investigadas.

En sus redes sociales, Yair solía compartir imágenes de su vida al aire libre, con especial presencia de actividades como la pesca y la equitación, dos pasatiempos que reflejaban su vínculo con la naturaleza. Esas publicaciones, que mostraban momentos simples y felices, hoy adquieren un valor especial para sus seres queridos.

La ola que provocó la tragedia impactó de manera sorpresiva no solo en Santa Clara del Mar, sino también en Camet y sectores de Mar del Plata, lo que obligó a desplegar operativos de rescate y evacuación de las playas ante el temor de que el fenómeno se repitiera.

Desde Defensa Civil informaron que, además de la víctima fatal, hubo 35 personas con heridas leves y otra que permanece internada en estado grave. Las autoridades recorrieron centros de salud para relevar la situación y pidieron tranquilidad a la población.