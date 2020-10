Insultó a sus alumnos por teléfono...¡y todos la escucharon!

“Pinches huercos, no me entregan nada"

No es la primera docente, ni tampoco será la última que se olvida de silenciar el micrófono y hablar de sus alumnos y no precisamente elogiándolos, en esta oportunidad la mujer inició una conversación telefónica pero sin percatarse de que estaba conectada por zoom y justamente quienes eran criticados la estaban escuchando.

En medio de la pandemia que obligó a volcar a la sociedad a la virtualidad, algunos sacan provecho de los descuidos y rápidamente se viralizan situaciones como esta, que ocurrió en México, cuando alumnos de la Escuela Secundaria "Prof. Federico Berrueto Ramón" ingresaron al zoom como era habitual para empezar la clase y se encontraron con Norma, la profesora, muy entusiasmada en medio de una charla telefónica, hablando de ellos y tildándolos de “burros”.

“Pinches huercos, no me entregan nada, ni madres, y luego déjame decirte otra cosa, me los están mandando hechos un desmadre, o sea, yo le mandé un resumen acá, otros acá, o sea están jodidos, yo no los voy a revisar así y ahorita mandé los promedios de 3°G y nada más nueve personas pasaron, todos los demás sacaron uno, tres, dos, quiero ver cuál es la reacción” se escucha decir a la mujer. Los jóvenes no dudaron en viralizar las imágenes y reírse de la situación pese a estar reprobados.

En mayo pasado, otra profesora mexicana también pasó por una situación similar, “Ay, se ponen bien perritos los burros, cabrones”, se la había escuchado decir, pero se dio cuenta rápidamente que no estaba silenciado su micrófono y quiso disimular la situación con algún que otro gesto a la cámara, pero no resultó y se hizo viral rápidamente.