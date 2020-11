Confundió a su compañero de trabajo con un “match” de Tinder

Un hombre le escribió un mensaje a otra persona creyendo que era su “match” de Tinder. Sin embargo, se llevó una sorpresa al ver la respuesta en WhatsApp.

Él mismo compartió en Twitter la situación que lo avergonzó tras confundirse a un compañero de trabajo con una coincidencia en la conocida plataforma para buscar citas: “Yo no me canso de hacer el ridículo”, escribió en su posteo, que contó con miles de interacciones en pocos minutos en Twitter. Eduardo Fonseca, comentó, que ese episodio lo sufrió debido a no agendar a sus contactos en WhatsAapp.

Yo no me canso de hacer el ridículo. pic.twitter.com/AvF8tnDS2c — Eduardo Fonseca (@eduardoxfonsec) November 12, 2020



Al recibir el mensaje, Fonseca le preguntó a la persona si se trataba de un contacto de Tinder: "No, del trabajo”, le respondieron sorprendidos por su comentario. “OMG”, fue lo único respondió el joven, para después sumar un meme de Marge Simpson tapándose la cara por la vergüenza, “yo no me canso de hacer el ridículo”, añadió.

En un par de días acumula más de 220 mil me gusta y centenares comentarios. Eduardo “festejó” los 19 mil me gusta y agradeció a todos los que reaccionaron a su publicación. Se tomó un minuto para dedicarle un mensaje a “los guapos”, al decir que pueden mandarle mensajes directos.

Los usuarios de Twitter se preguntaron si tenía forma de evitar este papelón. Una chica le dio una posible solución: “Le hubieras dicho quise decir del Kinder… y culpas al autocorrector”, propuso.