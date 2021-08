"No gor, no es lo mismo, no sos un encargado, sos un albañil"

"Una lástima, no puedo gordi, perdón", fue el mensaje que le escribió una joven a un muchacho por WhatsApp, luego de enterarse que él, era albañil. El usuario de Twitter @elnegrogalileo publicó una conversación que generó mucha bronca e indignación en dicha red social. “Siempre nos discriminan a los albañiles”, escribió el hombre. Allí, en la captura de pantalla se puede ver la conversación que mantuvo con una mujer que lo cuestionó por su oficio y le “cortó el rostro” a pesar de que le dijo que le gustaba.

"Posta? ¿Y de qué laburás ahora?", le preguntó ella. Él le contestó que se dedica a la "albañilería y esas cosas". En ese momento, ella lo cuestionó, con algunas faltas de ortografía en el medio: "Dale, encerio? (sic) que mal...".

Siempre nos discriminan a los albañiles uD83DuDE14 pic.twitter.com/iOyLgthnwg — Galileo, The legend?uD83CuDFFD (@elnegrogalileo) July 30, 2021



Y agregó: "No es lo mismo decir que salgo con un encargado que con un albañil gordi, no te lo tomes a mal". "¿Cuál es la diferencia? Laburo es laburo", contestó el autor del posteo viral. Sin muchos argumentos, y con un "qué se yo", le dejó en claro que a ella le gustaba, pero al tener esa labor, se arrepintió. "No puedo gordi, perdón", sentenció y se ganó el odio de los miles de usuarios en las redes sociales.