¿Cuál es el supuesto problema de salud que tiene Agustín de GH?

La popularidad y el aguante que tiene Agustín Guardis, unos de los jugadores de Gran Hermano, de a poco va cayendo. Y cada vez son más las voces que lo defenestran por las diferentes actitudes que mantiene dentro de la casa. Muchos aseguran que el “jugador” del reality está a punto de ser eliminado del juego.

Aunque suele hablarle a las cámaras, para dedicarle palabras a su “manada”, como le dice a sus fans, ya que él se autodenominó “el león”, el juego con sus compañeros falló y encima sus dichos dentro de la casa lo expusieron completamente al público. Sin embargo, "para que no pierda más popularidad", su ex novia salió en su defensa

En el programa de Georgina Barbarossa, Daiana Filgueira aseguró que Frodo tiene problemas de salud. “Lo veo mal desde hace días. La otra vez, él se agarraba el corazón porque se sentía mal y en esa situación yo sé por él mismo que a mitad de 2021 él tuvo un problema”, contó la joven sobre el inconveniente.

“Yo no puedo decir cuál era el problema porque ni siquiera él me explicó las palabras técnicas de medicina. Yo lo había asimilado como un preinfarto, por eso estoy preocupada por él. Pero no sé si es eso”. En las últimas horas, Agustín perdió el control., Fue cuando perdió en la prueba de liderazgo y empezó a insultar sin parar. "La concha de tu hermana", "la concha de la lora" y "la puta que te parió, pelota de mierda" fueron los insultos del participante. Desde la producción de Gran Hermano aseguran que la salud de todos los jugadores está absolutamente controlada. Habrá que esperar qué sucede con Frodo.