“Sos una rata coluda”, le dijo y no le devolvió la plata

Un usaría en Twitter publicó una foto de un cartel donde le reclamó a un vecino que le devolviera su dinero que se le cayó hace más de un mes en su patio.

La publicación se volvió viral, porque en vez de bajar y golpearle a puerta lo expuso frente a otros vecinos, pero esté no se quedó atrás y lo acusó de “rata coluda” con un dibujo muy peculiar.

En la publicación de @SidVina se puede ver la foto de un cartel que compartió en la red social y que dice: "Inquilino del depto. 2D, por favor devolver el dinero que cayó en su patio hace 1 mes. Gracias".

Pero el vecino del 2D le contestó con su propio cartel: "Querido vecino, tres cosas: 1) No se sacude nada sobre el patio de los otros vecinos; 2) Eran $5 rata coluda; 3) Pretendes que te los alcance yo", se puede leer en el cartel, que coronó con el dibujo de una rata para enviar el mensaje fuerte y claro.

Lo más gracioso fue que una tercer vecina termina con la conversación escribiendo sobre el segundo cartel: "Jajaja... Rata coluda. Atte: 2B".

La publicación no tardó en hacerse viral en Twitter, reuniendo más de 65 mil me gusta, casi tres mil retuits, cientos de comentarios, memes y fotos, resaltando la frase "Me caes muy bien, persona que vive en el 2B".