¡De no creer!: robaron su casa y se llevaron hasta las cenizas de su mamá

De no creer, pero es real, increíblemente a los delincuentes no les importa nada. Ahora, no tuvieron piedad de una mujer y le robaron hasta las cenizas de su madre fallecida. El insólito hecho sucedió en una vivienda ubicada en la esquina de las calles Managua y Paysandú, en barrio Residencial América de la ciudad de Córdoba.

Según consignó el medio local eldocetv, el pasado viernes por la noche, un grupo de delincuentes rompió la reja y la puerta de ingreso de una vivienda que en ese momento se encontraba vacía, y al tener tiempo de sobra para desvalijar el hogar se llevaron todo lo que quedó a su alcance: televisor, PlayStation, joyas y electrodomésticos.

Sin embargo, Ayelén - la dueña de casa-, solamente quiere recuperar el cofre donde guardaba las cenizas de su mamá: "Me largué a llorar porque no lo podía creer. Claramente esta gente no sabe lo que se llevaron", relató en diálogo con Telenoche. Algunos vecinos y amigos la acompañaron y salieron a buscar la caja por los descampados y las cuadras cercanas a su hogar, pero fue en vano, no la encontraron. "No pierdo la esperanza de que aparezca, que alguien la encuentre tirada o algo", agregó conmovida.

Por último, la joven exclamó: "Mi mamá quería que la esparciéramos al aire libre. Yo hace tres semanas que tenía el cofre. Primero lo tuvo mi hermana y ahora lo tenía yo, cosa de tenerlas un tiempo y luego esparcirlas juntas. Me estaría faltando esa parte, no sabemos dónde está, si bien una la tiene en el sentimiento, no es lo mismo".