Todos los estrenos de Netflix, en junio

Muchas plataformas nos brindan diferentes opciones de series, películas y documentales. Pero, Netflix, sigue a la cabeza según las estadísticas y – por supuesto – tiene sorpresas para nosotros en el mes de junio.

Entre lo más esperado para el mes entrante, llega la temporada final de Peaky Blinders. Además, la continuación de The Umbrella Academy.

ESTRENOS – SERIES:

The Blacklist: Temporada 8 (1/6/2022) / Borgen: Reino, poder y gloria (2/6/2022) / El piso es lava: Temporada 2 (3/6/2022) / Intimidad (10/6/2022) / La primera muerte (10/6/2022) / Peaky Blinders: Temporada 6 (10/6/2022) / El idiota preferido de Dios (15/6/2022) / Iron Chef: La Leyenda de Hierro (15/6/2022) / Amor y anarquía: Temporada 2 (16/6/2022) / Guerra de vecinos: Temporada 2 (17/6/2022) / The Umbrella Academy: Temporada 3 (22/6/2022) / First Class (23/6/2022) / La casa de papel: Corea (24/6/2022) / Hombre vs. Abeja (24/6/2022) / La familia Upshaw: Temporada 2 (Parte 1) (29/6/2022).

ESTRENOS – PELÍCULAS:

Interceptor (3/6/2022) / Garra (8/6/2022) / Árboles de paz (10/6/2022) / Pollonejo y el hámster de la oscuridad (10/6/2022) / Centauro (15/6/2022) / La ira de Dios (15/6/2022) / Colisión (16/6/2022) / La cabeza de la araña (17/6/2022) / Amor y gelato (22/6/2022) / Beauty (24/6/2022) / El Hombre de Toronto (24/6/2022).

ESTRENOS – DOCUMENTALES Y ESPECIALES:

Sé dócil: Oración y obediencia - Miniserie (8/6/2022) / Amy Schumer's Parental Advisory (11/6/2022) / Pete Davidson Presents: The Best Friends (13/6/2022) / Jennifer Lopez: Medio tiempo (14/6/2022) / Red de engaños: Muerte, mentiras e internet (15/6/2022) / Snoop Dogg's F*cn Around Comedy Special (16/6/2022) / Secretos de las mascotas (22/6/2022).