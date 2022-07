Las Leonas escracharon a una aerolínea tras quedar varadas

Las Leonas estuvieron horas varadas en un aeropuerto y fueron enviadas a un hotel, tras la cancelación de un vuelo. Después de haber estado semanas fuera de casa y pretendiendo volver al país, tras la final del Mundial, se sintieron agotadas e indignadas con la situación. Por eso, decidieron escrachar a la aerolínea a través de las redes sociales.

Tenían un sabor amargo por la derrota con Holanda en la final. No obstante, se habían mostrado sin reproches con respecto al equipo. Pero, los buenos ánimos no duraron, tras enterarse en el aeropuerto que su vuelo había sido cancelado. La situación las sorprendió porque, según dijeron, recibieron un mail horas antes. El mismo decía que el vuelo no registraba demoras y, muchos menos, cancelaciones.

La primera que utilizó las redes sociales para quejarse, fue Agustina Albertario. Por su parte, Eugenia Trinchinetti realizó un descargo con más detalles:

“Ayer fuimos al aeropuerto a tomarnos nuestro vuelo para volver a casa después de jugar un Mundial y nos cancelaron el vuelo en la cara, mandándonos previamente un mail diciendo que el vuelo salía perfectamente. Su solución fue mandarnos a un hotel a 100km del aeropuerto, tuvimos que esperar un colectivo que llegó tres horas más tarde, llevando todo nuestro equipaje de un lado para otro, sin ayuda de nadie. Al otro día nos despertamos a las 7am para viajar de nuevo para el aeropuerto. Por suerte les importó mucho y nos consiguieron un vuelo con escala en Ámsterdam de 6 horas. Todavía seguimos en viaje para llegar a nuestro país”.