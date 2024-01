Viral: un influencer comparó los precios de Argentina con España

En medio de la incertidumbre económica y la elevada inflación que enfrentamos en nuestro país, un influencer compartió en su cuenta de Instagram una comparación de precios de productos de primera necesidad entre España y Argentina, revelando resultados sorprendentes.

Manu Guija, originario de Buenos Aires pero actualmente residente en Madrid, recorrió los pasillos de un supermercado en la capital española y comparó los precios con los de su país. Por ejemplo, notó que un paquete de papas fritas de una marca reconocida tiene un costo de 1,99 euros en ambos países. Asimismo, señaló que el café instantáneo se vende a 4,99 euros en España, mientras que en Argentina tiene un precio de 3,25 euros.

La clásica gaseosa cola de dos litros tiene un precio de 1,99 euros en España, comparado con los 1,75 euros en Argentina. En cuanto a la leche, el litro se encuentra a 0,99 euros en España frente a los 0,55 euros en Argentina. Por otro lado, una lata de medio litro de cerveza de una marca estándar tiene un valor de 1,29 euros en España, mientras que en Argentina se encuentra a 0,95 euros.

El dentífrico, que en Argentina se volvió un producto de lujo, tiene un precio casi comparable al de la península ibérica, costando 1,99 euros frente a los 1,66 euros en Argentina. De manera similar, el pan artesano de una primera marca muestra una diferencia mínima de precio entre ambos países, siendo de 2,59 euros en España y 2,25 euros en Argentina.

En cuanto a la verdulería, el kilo de bananas es más caro en Argentina, alcanzando los 1,51 euros en comparación con los 1,11 euros en España. Es importante destacar que ambos países importan este producto. En este contexto, algunos productos resultan más económicos en España que en Argentina. Por ejemplo, el litro de aceite de oliva virgen cuesta 9,75 euros en España, en comparación con los 11 euros en Argentina. Asimismo, los fideos tirabuzón tienen un precio de 0,84 euros en España frente a los 0,88 euros en Argentina, teniendo en cuenta que Argentina es productor de trigo.

Antes de dar su deducción final, el joven influencer destacó: “Una cosa antes de que me salten a la yugular, esto no es representativo de nada, no es la canasta básica, son productos random que elegí yo porque me pintó”.

“Llegamos a la conclusión de que Argentina está picantísima. El problema es que acá el salario mínimo es de 1.134 euros y entiendo que allá (por la Argentina) un millón trescientos mil o un millón y medio de pesos no cobra todo el mundo. O sea en Argentina están hablando precios europeos y sueldos poco europeos”, comentó.