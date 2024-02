Cobra la jubilación mínima y canta en la calle para comer

La historia de Ámbar, una jubilada que cobra la pensión mínima y canta frente al Obelisco para llegar a fin de mes, se volvió viral en las últimas horas. Tras la difusión del video de su actuación, la mujer apareció en televisión para compartir detalles de su vida diaria en la 9 de Julio. "Mi nombre artístico es Julia. Hace aproximadamente un año y medio que estoy cantando aquí en este lugar, que es muy bonito. La gente es muy amable y pacífica", expresó.

Y agregó que “vengo a cantar a esta esquina realmente porque tengo que llegar a fin de mes. Realmente lo necesito, porque tengo una jubilación mínima y tengo muchos problemas de salud”.

JULIA, LA ARTISTA CALLEJERA DE 72 AÑOS

“En este momento estoy cobrando de jubilación, la jubilación mínima, que es de 105 mil. Y hay un bono de 55 mil. Que ese bono de 55 mil en tres días, si compro carne y pollo, se me va”, explicó en diálogo con el Canal de la Ciudad.

Y por último que “yo digo que el canto es saludable. El canto da vida. Por eso estoy así, con 72 años que tengo. Soy muy feliz. Bailo, canto, zapateo. Este es mi teatro. No pude cantar en un teatro pero este es mi teatro y esta es mi gente. Me siento honrada de cantar acá y de que me dejen cantar”.

El video de Julia cantando y bailando en el Obelisco se llenó de likes y mensajes positivos como "¿Podrán? Llegar a esa edad y bailar. Yo con 28 no tengo ganas de vivir", "Años de vida me dio este video", "La señora lo debe todo" y "Julia te amo y admiro, quiero ser como vos".