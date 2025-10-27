La Ciudad de Buenos Aires se prepara para la 21° edición de la Noche de los Museos, que tendrá lugar el sábado 8 de noviembre desde las 19 horas, con más de 300 espacios culturales e históricos abiertos al público.
En paralelo, la ciudad de Luján, ubicada a 60 kilómetros del Obelisco, adelantará esta iniciativa cultural con su propia Noche de los Museos el sábado 1° de noviembre. El evento se desarrollará de 18 a 00 horas y contará con una amplia oferta de museos, espacios culturales e instituciones para que vecinos y visitantes disfruten de una jornada especial.
La programación en Luján incluirá diversas actividades diseñadas para el disfrute de la comunidad, fomentando la circulación y el acceso a la cultura en sus diferentes expresiones durante toda la noche.