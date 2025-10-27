La Ciudad de Buenos Aires se prepara para la 21° edición de la Noche de los Museos, que tendrá lugar el sábado 8 de noviembre desde las 19 horas, con más de 300 espacios culturales e históricos abiertos al público.

En paralelo, la ciudad de Luján, ubicada a 60 kilómetros del Obelisco, adelantará esta iniciativa cultural con su propia Noche de los Museos el sábado 1° de noviembre. El evento se desarrollará de 18 a 00 horas y contará con una amplia oferta de museos, espacios culturales e instituciones para que vecinos y visitantes disfruten de una jornada especial.

Luján replica la Noche de los Museos antes que Buenos Aires

La programación en Luján incluirá diversas actividades diseñadas para el disfrute de la comunidad, fomentando la circulación y el acceso a la cultura en sus diferentes expresiones durante toda la noche.