“Volver a mi ciudad es un sueño”: Joaquín Martínez regresa a Zapala con su música

Joaquín Martínez confirmó nuevas fechas en la región y adelantó detalles de su gira musical. El músico, reconocido por su paso por el exitoso reality La Voz Argentina, donde habló sobre su presente artístico, su experiencia en el programa televisivo y los shows que lo traerán nuevamente a su provincia natal. Actualmente reside en Buenos Aires y se encuentra preparando una mini gira nacional junto a su banda.

“Me pone muy contento poder volver a mi ciudad, reencontrarme con todos los vecinos que me acompañaron en este camino y llevarles mis canciones”, expresó Martínez, en el programa “La Primera Mañana” por AM550. El cantante confirmó que el 12 de noviembre se presentará en el Cine Teatro Municipal de Zapala, y al día siguiente, en Casa Tres , en Neuquén Capital. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de sus redes sociales.

Durante la entrevista, Martínez también recordó su paso por el reality y destacó la importancia de la experiencia: “Fue una locura. Un nivel de producción muy profesional. Sole Pastorutti nos dijo que era como un curso acelerado de lo que significa ser un artista profesional. Nos enseñaron muchísimo”. Además, el joven artista contó que mantiene contacto con varios de sus excompañeros y que incluso comparte proyectos musicales con ellos: “Ahora en breve voy a estar en Tucumán, presentándome en el Teatro San Martín junto a otros compañeros del programa. Es un sueño cumplido”, afirmó.

Martínez cerró la entrevista agradeciendo el apoyo del público neuquino y de su familia. Entre risas, el conductor "Pancho" Casado mencionó que durante la nota también se comunicó su padre, Héctor “Manteca” Martínez, un querido vecino de Zapala.

Mira la entrevista completa: