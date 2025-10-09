El cantante cordobés Luck Ra protagonizó un momento inesperado durante su reciente presentación en el estadio Vélez Sarsfield. Más allá de su actuación musical, un grupo de mujeres captó la atención del público al usar el espacio trasero del show como escenario para realizar una coreografía de zumba sincronizada al ritmo de la canción “Fingí demencia”.

El fenómeno fue registrado en un video que rápidamente se viralizó en TikTok, donde se escuchaba: “Ellas dijeron vamos a llevar la clase de zumba al show de Luck Ra”. La escena despertó alegría y ternura entre los usuarios, quienes celebraron la energía y la coordinación de las mujeres, que tenían distintas edades.

Ante la repercusión del clip, Luck Ra decidió contactar a las protagonistas de la coreografía y visitarlas en su estudio de zumba ubicado en Castelar. Allí, el artista compartió un momento especial con ellas y posó para una foto que luego difundió en sus redes sociales.

“Hoy me fui a Castelar a conocer a las que hicieron la coreo en el Vélez. Las chicas Volker, las quiero mucho”, expresó el cantante, mostrando su agradecimiento y cariño hacia el grupo.

Además, Luck Ra se sumó a la coreografía que se había viralizado y compartió el video de su participación en TikTok, fortaleciendo así el vínculo con sus seguidores y con las mujeres que sorprendieron en su show.