El neuquino Joaquín Martínez quedó eliminado de La Voz Argentina

El joven neuquino Joaquín Martínez, de 22 años y oriundo de Zapala, cerró su paso por La Voz Argentina dejando una fuerte impresión en el público y en el jurado. A un paso de la semifinal, el artista se despidió del certamen con la frente en alto, tras una destacada participación que lo consolidó como uno de los talentos patagónicos más sobresalientes de la edición.

Martínez comenzó su camino en el equipo de Soledad Pastorutti, donde su estilo y su sensibilidad interpretativa rápidamente llamaron la atención. Tras ser eliminado, el dúo Miranda! decidió “robarlo” para sumarlo a su equipo, lo que le permitió avanzar hasta los cuartos de final. En cada presentación, el zapalino logró emocionar al público con versiones cargadas de sentimiento. “Feliz hasta donde llegué y por todo el progreso que tuve. Me llevo una experiencia muy hermosa y un aprendizaje muy grande”, expresó Joaquín luego de su última presentación, visiblemente emocionado por todo lo vivido dentro del programa.

Mientras tanto, la producción del reality ya se prepara para la recta final. En la última emisión, el conductor Nico Occhiato anunció los premios millonarios que recibirán los finalistas de esta temporada de La Voz Argentina, cuya gran final será el lunes 13 de octubre. “El ganador de La Voz Argentina gana 30 millones de pesos y un contrato con el sello discográfico Universal para lanzar su propia música”, reveló Occhiato.

Además, los demás finalistas también serán reconocidos con importantes sumas: El segundo lugar recibirá 30 millones de pesos, el tercero, 15 millones de pesos, y el cuarto 5 millones de pesos. De esta manera, todos los artistas que llegaron a la etapa decisiva del certamen regresarán a sus casas con un premio, además de la exposición y la experiencia que deja uno de los programas más vistos de la televisión argentina.