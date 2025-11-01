La actriz estadounidense Kelli Giddish, reconocida por su papel como Amanda Rollins en la serie policial La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales (SVU), sorprendió a sus seguidores con una publicación en la que agradeció un regalo argentino.

En su cuenta de Instagram, la actriz mostró una foto de la Vauquita, una tradicional golosina de dulce de leche, y escribió:

“¡Muchas gracias a Argentina! Tuve un dulce regalo de ustedes hoy”.

En la imagen se observan cuatro paquetes del postre sobre una hoja similar a las utilizadas en los guiones de televisión. La publicación se viralizó entre los fans latinoamericanos de la serie.

El origen del clásico dulce argentino

La Vauquita fue lanzada hace 70 años por el nieto del fundador de la compañía Cauca. Su receta incluye dulce de leche, leche, azúcar, glucosa de maíz y bicarbonato de sodio, y se comercializa en una versión tradicional y otra dietética.

En los años 90, la marca fue adquirida por la cadena de heladerías Massera, que quebró en 2001. Dos años más tarde, pasó a manos del empresario Rubén López, su actual propietario. Desde entonces, se consolidó como un clásico argentino en kioscos y tiendas de productos típicos.

El regreso de Kelli Giddish a La Ley y el Orden: SVU

El 25 de septiembre, NBC estrenó la temporada 27 de La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales. El primer episodio marcó el regreso de Kelli Giddish al elenco estable tras su salida en 2022 y la muerte del capitán Donald Cragen, interpretado por Dann Florek.

Los nuevos capítulos se emiten cada jueves a las 21 horas (ET) por NBC y continúan la historia del equipo comandado por la capitana Olivia Benson (Mariska Hargitay).

Por qué Giddish había dejado la serie en 2022

La actriz se despidió temporalmente de la producción en 2022. En aquel momento, publicó en Instagram:

“Interpretar a Rollins ha sido una de las mayores alegrías y privilegios de mi vida. Ella ha crecido y cambiado, y yo también”.

Según NBC, su personaje dejó la unidad para enseñar criminología, aunque posteriormente decidió volver al trabajo policial. En la nueva temporada, Rollins es comandante de la Unidad de Inteligencia del NYPD, un rol clave dentro de la trama.