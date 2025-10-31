Mauro Icardi y la China Suárez protagonizan un nuevo capítulo de lujo y controversia durante sus recientes mini vacaciones en Milán. La pareja compartió en redes sociales imágenes que revelan su estadía en la ciudad italiana, destacándose por compras en marcas internacionales y cenas en los restaurantes más exclusivos.

El futbolista viajó en un avión privado el 27 de octubre, la misma fecha en la que lamentó la distancia que lo separa de su hija Isabella en el día de su cumpleaños. Ese mismo día aterrizó en Milán, ciudad donde vivió varios años, y desde entonces decidió mantener un perfil bajo en sus redes sociales debido a las críticas recibidas por no estar presente en el cumpleaños de su hija.

Amor en tiempos de lujos

Mientras tanto, la China Suárez publicó un carrete de imágenes en su cuenta de Instagram durante la tarde del jueves, mostrando parte de sus días en la capital de la moda europea. La actriz posó junto a las lujosas marcas que visitó, en una clara demostración de estilo y exclusividad.

Icardi y China Suárez: vacaciones de lujo en Milán

Según las fotografías compartidas, la pareja se hospedó en el prestigioso Armani Hotel, un símbolo de elegancia en Milán. Además, visitaron la reconocida marca Hermes, donde adquirieron numerosos artículos de alta gama.

En sus recorridos también disfrutaron de las propuestas gastronómicas más caras de la ciudad, consolidando así una escapada marcada por el lujo y el glamour, en contraste con las críticas que enfrenta Icardi por sus compromisos familiares.