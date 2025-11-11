El grupo argentino Tan Biónica confirmó su regreso a los grandes escenarios con un concierto programado para el 27 de marzo en el estadio Vélez Sarsfield. Esta presentación será la primera oportunidad para que sus seguidores escuchen en vivo las canciones de su nuevo disco, El Regreso, tras un parate de diez años sin música inédita.

La banda, integrada por Chano, Bambi, Diega y Seby, vuelve con una energía renovada y un material que ya ha demostrado su impacto, superando las 12 millones de reproducciones en plataformas digitales en pocos días. Además, las diez canciones del álbum lograron posicionarse dentro del Top 50 de Spotify Argentina, destacándose colaboraciones con artistas como Airbag, Nicki Nicole y Andrés Calamaro.

La banda en Vélez, festejos y vigencia de Tan Biónica

Este show en Vélez se suma a la exitosa gira La Última Noche Mágica, que en 2023 marcó el regreso de la banda tras un largo receso y que logró vender más de medio millón de entradas en Argentina, Latinoamérica y Europa en tiempo récord. El concierto de marzo se plantea como una celebración que une generaciones y reafirma la vigencia de Tan Biónica en la escena musical nacional.

Respecto a la venta de entradas, la preventa exclusiva para clientes BBVA Visa comenzará el miércoles 12 de noviembre a las 12 horas a través de EnigmaTickets.com. Este beneficio incluye la posibilidad de abonar en 6 cuotas sin interés usando la tarjeta mediante la aplicación Modo. Tras agotarse este cupo, se habilitará la venta general con todos los medios de pago habituales y la misma financiación.

El disco El Regreso no solo ha conquistado al público, sino también a la crítica. En los Premios Gardel 2025, Tan Biónica obtuvo dos galardones: Mejor Álbum en Vivo por La Última Noche Mágica – Estadio River Plate y Mejor Canción Pop Rock por Arruinarse, en colaboración con Airbag.

Tan Biónica vuelve a Vélez en marzo

El concierto en Vélez promete un encuentro emotivo entre quienes crecieron con sus clásicos y quienes descubren ahora su música. Será un repaso por canciones que marcaron una era y una presentación vibrante de los nuevos temas, consolidando a Tan Biónica como una de las bandas más queridas y relevantes del pop-rock argentino.