A días de un fuerte vencimiento de deuda, el Gobierno enfrenta un desafío clave para cumplir con los pagos previstos de enero. Según estimaciones privadas basadas en datos oficiales, el Tesoro nacional llega al primer compromiso del año con dólares acumulados, pero todavía lejos de cubrir la totalidad de las obligaciones.

Durante diciembre, el Estado logró sumar US$1760 millones, aunque ese monto estuvo muy por debajo del registrado en noviembre. Las compras netas de divisas en el mercado fueron escasas y, en los últimos días del año, incluso se habrían producido ventas para evitar sobresaltos en el tipo de cambio, de acuerdo con cálculos de consultoras privadas.

El refuerzo de las reservas del Tesoro no llegó principalmente por el mercado cambiario, sino por la emisión de un bono en dólares con vencimiento en 2029, que aportó cerca de US$910 millones, y por desembolsos de organismos internacionales, que sumaron alrededor de US$730 millones. A eso se agregará el ingreso estimado de US$700 millones por la privatización de las represas del Comahue.

Con esos recursos, el Tesoro podría reunir unos US$2670 millones, lo que permitiría cubrir algo más del 60% de los compromisos que vencen este viernes. Sin embargo, aún resta definir cómo se obtendrán los dólares necesarios para afrontar el 40% restante, un monto cercano a US$2412 millones, parte del cual está en manos de organismos públicos como la Anses y el Banco Central.

En este escenario, el Gobierno analiza distintas alternativas. Entre ellas aparecen un posible préstamo con bancos internacionales, el uso de swaps de monedas con China o Estados Unidos, o alguna operación financiera de mercado, como un canje de deuda. Por el momento, no hubo definiciones oficiales.

Los bonos que vencen en enero

Este viernes 9 de enero, la Argentina enfrenta vencimientos por US$4382 millones, de los cuales US$2695 millones corresponden a capital y US$1686 millones a intereses. Los pagos incluyen bonos emitidos bajo legislación argentina, títulos con ley de Nueva York y bonos en euros.

Entre los principales compromisos se destacan los Bonar (AL) y los Globales (GD). Los vencimientos más importantes recaen sobre los bonos 2030, tanto en su versión local como internacional, que concentran una parte significativa del desembolso total. También hay pagos relevantes en títulos con vencimientos más largos, como los 2035, 2038, 2041 y 2046, principalmente por intereses.

El cumplimiento de estos pagos será observado de cerca por el mercado, en un contexto de reservas ajustadas y negociaciones abiertas para completar los fondos necesarios.