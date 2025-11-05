El próximo domingo 9 de noviembre, la ciudad de Neuquén será escenario de la segunda edición de la Expo “Patagonia Holística”, un encuentro gratuito que reunirá más de 40 propuestas dedicadas al bienestar físico, emocional y espiritual. El evento se desarrollará en La Chacra, Salón de Eventos, ubicado en Futaleufú 1910, en un entorno natural pensado para la conexión y la armonía. La entrada será libre y gratuita, aunque quienes se registren previamente en el sitio web, recibirán un código QR para acceder a beneficios y participar de sorteos durante la jornada.

La expo reunirá más de 40 stands con terapias, talleres y productos vinculados al desarrollo personal y el equilibrio cuerpo-mente. Los visitantes podrán acceder a experiencias como reiki, constelaciones familiares, coaching, tarot, biodecodificación, masajes, lectura del alma, veterinaria holística, yoga y más. También habrá una amplia oferta de productos naturales y artesanales, entre ellos tés, sahumerios, velas, cosmética natural, hongos adaptógenos, perfumes, alimentos saludables y objetos de decoración.

Durante toda la jornada se dictarán charlas y demostraciones a cargo de referentes del ámbito holístico. Los temas incluirán chakras, reprogramación mental, propósito del alma, sanación angelical, constelaciones akáshicas, tecnología cuántica y veterinaria holística. Además, habrá clases prácticas de yoga, chi kung, defensa personal y kung fu, presentaciones de libros y sorteos con premios para los asistentes.

La Expo “Patagonia Holística” tendrá también un fin solidario ya que colaborará con la Fundación Seno. Quienes participen podrán contribuir con elementos de limpieza e higiene, como papel higiénico, servilletas, lavandina, jabón líquido y detergente. El evento es organizado por la doctora Beatriz “Bea” Minoli, médica genetista , epidemióloga y creadora del Instituto "Ser Bioconsciencia".

Más información

Lugar: La Chacra, Salón de Eventos (Futaleufú 1910, Neuquén)

Día: Domingo 9 de noviembre

Entrada libre y gratuita

Página web: www.patagoniaholistica.com.ar

Instagram: @patagoniaholistica.nqn