Patagonia Holística vuelve a Neuquén dedicada al bienestar integral

El próximo domingo 9 de noviembre, la ciudad de Neuquén será sede de la segunda edición de Patagonia Holística, la expo más importante del sur argentino dedicada al bienestar físico, emocional y espiritual. El evento se realizará de 13 a 21 horas en el salón de eventos La Chacra, ubicado en Futaleufú 1910, con entrada libre y gratuita.

Luego del éxito de su primera edición, declarada de interés provincial y con más de 80 expositores presentes, la propuesta regresa con una programación ampliada, nuevos espacios y actividades para toda la familia, consolidando a Neuquén como un polo regional de desarrollo personal y terapias complementarias.

La organizadora del evento y médica genetista y biodecodificadora Bea Minoli, brindó detalles sobre esta nueva edición en una entrevista reciente en el programa República NQN, que se transmite por el canal Versus Stream. En el espacio, Minoli destacó el crecimiento del evento y su objetivo de “crear un espacio abierto y plural para compartir herramientas que promuevan el bienestar integral de las personas”.

El evento contará con más de 80 stands de servicios y productos relacionados al mundo holístico: lectura de borra de café, veterinaria holística, terapias con caballos, yoga, reiki, constelaciones familiares, masajes, péndulo, coaching, entre otros. También habrá espacios para productos naturales como tés, sahumerios, cosmética natural, decoración, alimentos saludables y más. Además, la expo ofrecerá una amplia agenda de charlas y clases abiertas, con propuestas como yoga, meditación, defensa personal, constelaciones akáshicas, biodescodificación, espiritualidad y temáticas vinculadas a ángeles. También se presentarán libros, habrá sorteos, regalos y momentos de interacción con profesionales del sector.

Como parte de la preparación para la jornada del 9 de noviembre, el domingo 28 de septiembre se llevará a cabo un encuentro previo en la Península Hiroki, de 10 a 12 hs, centrado en la temática de abundancia y trabajo en equipo, abordada desde la biodescodificación. Está previsto un segundo encuentro en octubre y la realización de charlas en vivo a través de redes sociales, como parte del proceso de difusión y comunidad que Patagonia Holística promueve.

El evento cuenta con el acompañamiento de marcas y emprendimientos locales como FuXion alimentos nutracéuticos, Veterinaria Holística Pirola, Mimos al Alma, Somos Piedra, Jengibre Pastelería y Ser Bioconsciencia, entre otros.

Los interesados en participar o reservar stands pueden hacerlo a través de la página oficial www.patagoniaholistica.com o por correo electrónico a infopatagoniaholistica@gmail.com. Las novedades se publican de forma permanente en Instagram, en la cuenta @patagoniaholistica.nqn.