Tandil se prepara para un fin de semana especial con la llegada del Mercado Gastronómico, que tendrá lugar el sábado 15 y domingo 16 de noviembre en Distrito Avellaneda. La entrada será libre y gratuita, invitando a vecinos y turistas a disfrutar de una experiencia culinaria que une sabor y solidaridad.

Durante ambas jornadas, desde las 18 horas, más de 20 restaurantes y propuestas gastronómicas locales ofrecerán un recorrido por la cocina tandilense. El evento destaca un enfoque inclusivo, con opciones para vegetarianos y menús aptos para celíacos, además de bebidas de producción local que acompañarán cada degustación.

El Mercado Gastronómico no solo busca deleitar el paladar, sino también fortalecer la identidad productiva de Tandil. La calidad de los productos regionales será protagonista, resaltando la riqueza de la materia prima local y su valor cultural.

Una de las atracciones principales será la instancia regional del Torneo Federal de Chefs, organizado por la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA). Esta competencia reunirá a destacados talentos culinarios de la región, aportando un nivel de alta cocina al evento.

Además, en el escenario principal se realizarán demostraciones en vivo con recetas y presentaciones de productos locales, acercando al público los secretos de la cocina profesional y promoviendo el consumo de productos regionales.

El Mercado Gastronómico mantiene un fuerte compromiso social, destinando lo recaudado al Banco de Alimentos Tandil (BAT). Esta organización trabaja activamente para combatir el hambre y reducir el desperdicio de alimentos en la comunidad, un objetivo que une a todos los participantes y asistentes.

Mercado Gastronómico solidario en Tandil

La organización del evento está a cargo de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines de Tandil, junto al BAT, con el apoyo de FEHGRA, la Secretaría de Turismo y Deportes de la Nación, la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, el Instituto Mixto de Turismo de Tandil (IMTT) y la Secretaría de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales.