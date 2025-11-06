El 15 de noviembre se celebrará una nueva edición de la Feria de Cocineros Patagónicos, un evento gratuito que promete ser una verdadero fiesta para los amantes de la gastronomía y la cultura local. Desde las 10 hasta las 14, el espacio frente a las instalaciones de la Escuela ubicada en Juan XXIII 1255, se convertirá en el centro de una experiencia gastronómica única con la participación de más de 30 emprendimientos de la región.

Este evento, declarado de interés municipal por el Concejo Deliberante de Neuquén y de interés cultural por la Subsecretaría de Cultura, reúne a alumnos y egresados de la escuela, quienes presentarán productos elaborados 100% por ellos mismos. Entre las propuestas que podrán disfrutar los asistentes se encuentran desayunos, almuerzos, productos regionales, y una amplia variedad de opciones gastronómicas para todos los gustos, incluyendo panadería, pastelería, sándwiches, y opciones vegetarianas, veganas y saludables.

Además, el evento contará con sorteos y clases en vivo que complementarán la oferta de los stands. La Feria de Cocineros Patagónicos se ha consolidado como una cita obligada para disfrutar de la creatividad y el talento de los emprendedores locales. En su última edición, más de 2500 personas participaron, lo que demuestra la relevancia y el éxito que ha tenido en la comunidad.

Con entrada libre y gratuita, la feria se perfila como un plan ideal para disfrutar en familia, probar productos exclusivos y conocer el trabajo de emprendedores patagónicos