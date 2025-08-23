Tolerancia cero en el Estado: despiden a una ñoqui eterna y a un auxiliar escolar abusador

El gobierno de Neuquén volvió a mostrar la "Tolerancia cero" frente a la indisciplina y los delitos en el sector público. Este viernes, el mandatario provincial firmó dos nuevos decretos de cesantía que se suman a una larga lista de expulsiones concretadas desde que asumió en diciembre de 2023.

Los casos son contundentes: una trabajadora que acumuló casi dos años de inasistencias injustificadas y un portero escolar que confesó haber cometido abuso sexual.

“Desde el inicio de la gestión, Figueroa puso en marcha un régimen de tolerancia cero frente a hechos de este tipo, como así también frente a la corrupción. El resultado es una larga lista de cesantías y exoneraciones, que no para de crecer”, aseguraron desde Casa de Gobierno.

El caso Millaín: dos años sin trabajar

Una de las cesantías recayó sobre María Elsa Millaín, empleada del Ente Provincial de Termas del Neuquén (EPROTEN), dependiente del Ministerio de Turismo.

Los auditores acreditaron que entre el 25 de octubre de 2021 y el 10 de agosto de 2023 no se presentó a trabajar ni presentó licencias o certificados médicos. Además, se comprobó su resistencia a recibir notificaciones.

Figueroa ordenó iniciar los mecanismos necesarios para recuperar los sueldos cobrados durante ese período y, en caso de no ser posible, dará intervención a la Fiscalía de Estado para que inicie las acciones legales.

El caso Neira: abuso sexual y despido exprés

El segundo decreto convalidó la exoneración de César Benedicto Neira, auxiliar de una escuela primaria de Junín de los Andes.

Neira había sido condenado en 2023 a un año de prisión en suspenso tras reconocer la autoría de dos hechos de abuso sexual simple contra una adolescente de su entorno familiar.

El Consejo Provincial de Educación (CPE) había separado preventivamente al trabajador, y con la sentencia firme se avanzó en el despido. El trámite se resolvió en tiempo récord: el informe llegó el 3 de junio y en agosto ya estaba confirmado el cese.

Desde el Ejecutivo neuquino remarcaron que también se aceleraron los sumarios iniciados durante la gestión anterior de Omar Gutiérrez. “No se puede naturalizar que ñoquis o indisciplinados sigan cobrando sueldos mientras no cumplen sus funciones”, sostuvieron.

La política de Figueroa es clara: tolerancia cero a la corrupción, a la indisciplina y a los delitos dentro del Estado. Con los dos nuevos casos, la purga en la administración pública sigue sumando nombres.