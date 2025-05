El video viral que explica cómo hay que hacer el dobladillo del pantalón para que quede perfecto

Con las redes sociales como principal consejero de la vida cotidiana, se dio a conocer un tip esencial para quienes aún utilicen el dobladillo en sus pantalones de jean. Para que no quede mal doblado o sin la estética necesaria para lucirse, se explicó cómo se debe hacer.

Sucede que el dobladillo del pantalón es un detalle importante para un outfit, ya que permitirá generar una armonía ideal para lucirse. Sin embargo, hay gente que le resta importancia a éste e incluso opta por hacerlo rápido para sacárselo de encima. Ante esto, se explicó cómo hay que realizarlo para que quede perfecto.

Lo primero que muchos imaginan a la hora de emplearlo es que simplemente hay que doblarlo para arriba y permitir que quede bien a la altura deseada. Sin embargo, esto produce que se vean los pliegues y el interior de la prenda, por lo que se explicó cómo funciona en realidad.

Fue así como en un video viral de Twitter se explicó que lo primero que hay que hacer es tomar la parte del pantalón a la altura que se desea que quede el dobladillo y ahí hacer un pliegue hacia arriba. Una vez que quede plegado, habrá que asegurar que al rededor de toda la pierna quede igual.

Hecho esto, se deberá doblar el sobrante del pantantalón hacia adentro, para dar por terminado esto y ver cómo es que queda perfectamente. Al terminar, se puede percibir que, a diferencia del que tildaron como “mal hecho” en este tip viral se vé que el pliegue queda con la parte exterior para afuera, por lo que se disimula mucho más.

Fue así como en las redes comentaron sobre qué les pareció este tip: “gracias ahora vuelvo a 2017 y me lo hago”, “Te das cuenta volvimos a vivir en el 2017”, “Me encanta xq en TW los cristalitos hacen virales estas cosas como si hubieran descubierto América. Así me hago el dobladillo desde 1993”, “Hay películas de Pedro Infante de la década de los 50s donde ya salían con dobladillo del pantalón”, “El q está mal hecho es mil veces mejor! El otro da vibra de intenté acortarlos Pero me olvidé de coserlo”.