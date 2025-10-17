La insólita reacción de Mario Pergolini al enterarse quién es el nuevo novio de Natalie Pérez

En el estudio de Otro día perdido se vivió uno de esos momentos que nadie ve venir y que, sin embargo, terminan marcando el día. Natalie Pérez visitó el ciclo con la soltura de siempre, pero bastó una frase para dejar a todos sin palabras, incluido Mario Pergolini, que no pudo disimular su sorpresa al enterarse en vivo de quién es el nuevo amor de la actriz.

La charla comenzó relajada, con anécdotas cotidianas sobre su rutina y su tiempo libre. Pergolini quiso saber cómo se desenchufa del trabajo, y Natalie respondió con naturalidad: “Comunicaciones, veo películas, como helado, paseo, juego con mis amigas, invito a mis amigas, cocino. Y con La Sombra también juego”, dijo divertida, usando el apodo con el que el conductor, entre risas, había bautizado a su pareja.

Hasta ahí, todo parecía una charla más entre amigos. Pero Pergolini, que no suele dejar pasar una insinuación, la miró y lanzó sin filtro: “Te veo como media enamorada”. En ese instante, Natalie decidió dejar de lado el misterio y lanzó una confesión inesperada que desató carcajadas y desconcierto en partes iguales: “Mi suegra me vistió hoy. Me prestó este vestido, esta cartera. Mi suegra es La Flaca Escopeta”.

La revelación cayó como una bomba en el piso. Laila Roth fue la primera en atar cabos y, entre risas, exclamó: “Mirá, salís con el hijo de Linda Peretz”. A partir de ahí, el estudio se convirtió en un festival de risas y gestos de asombro.

Mario Pergolini, lejos de ocultar su desconcierto, quedó completamente descolocado. “Ah, pará, pero yo me estoy enterando ahora de eso. No, estoy sorprendido, me acabo de caer quién es el novio entonces”, alcanzó a decir, sin poder contener la risa ni su gesto de incredulidad.

El intercambio se volvió viral en cuestión de minutos, y los usuarios celebraron la naturalidad del momento. Sin poses ni estrategias, Natalie Pérez terminó confirmando su relación sin siquiera proponérselo, mientras Pergolini reaccionaba como cualquier espectador desprevenido.

Con su estilo espontáneo y carisma habitual, la actriz cerró el segmento entre risas, dejando una escena tan inesperada como encantadora. Y es que, cuando la noticia surge en vivo, ni la mejor producción puede planear un momento así.