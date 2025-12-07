El Parque Nacional Lanín anunció una nueva medida de prevención de incendios, frente a una temporada que promete ser compleja. Apenas comenzado el calor ya se han detectado muchos focos de incendio en la cordillera neuquina, lo cual obligó a que intervengan las autoridades con la mayor cantidad de recursos y herramientas.

Se espera que, a partir de la sequía y las altas temperaturas, sea una temporada con alto riesgo de incendios.

En este contexto el Parque Nacional anunció una aplicación para cuidar los bosques. La misma fue lanzada por el equipo técnico de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) del Parque Nacional Lanín junto a Cotesma BIT y se denomina “FWI Lanín”.

Se trata de una aplicación que ayuda a prevenir y monitorear los incendios forestales dentro del área protegida. Explicaron que la app calcula todos los días, de forma automática, el Índice Meteorológico de Peligro de Incendios (FWI) y pone esa información al alcance de brigadistas y equipos técnicos para mejorar la toma de decisiones.

La misma arrojará cada día el nivel de riesgo de incendio que hay, desde el color verde que es bajo hasta el rojo que es peligro extremo, pasando por el azul, amarillo y naranja.

Con esta herramienta, destacan que el Parque Nacional Lanín sigue apostando a la tecnología y la innovación para cuidar los ecosistemas y fortalecer el trabajo de quienes protegen el bosque cada día.

La app ya se encuentra disponible para descargar en Play store, bajo el nombre de "App FWI Lanín" y la comunidad puede obtenerla para estar atento a los riesgos, en caso de viajar o de vivir en zona de cordillera y bosques.