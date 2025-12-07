Como si se tratase de un regalo para la Navidad que se viene, o por qué no para la festividad de Año Nuevo, la Legislatura de Neuquén buscará -bajo la atenta mirada del gobernador Rolando Figueroa- aprobar esta semana el Presupuesto 2026. La idea es que el mandatario patagónico tenga antes de que termine el corriente año su hoja de ruta en materia económica de cara al 2026.



La cita está pactada para este miércoles 10 de diciembre a partir de las 10.00, y se espera que sea una sesión que se extienda probablemente hasta altas horas de la tarde.



Si bien habrá reunión de Labor Parlamentaria este martes 9 del corriente mes y en ese ámbito se definirán los proyectos a tratar en la sesión venidera, es un hecho que se tratará el Presupuesto 2026 para los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial).



Todavía no se definió qué otras iniciativas se tratarán este miércoles, aunque claro está que el cálculo de recursos para el año entrante se llevará todas las luces. Se trata de los fondos que tendrá cada poder del Estado para poder funcionar el año que viene.



En el caso del Ejecutivo, tiene que ver con cómo se va a destinar el dinero que ingrese a las arcas de la Provincia en las áreas que el Gobierno neuquino considera prioritarias: salud, educación, seguridad y obras de infraestructura.



En relación a cómo viene el poroteo entre los diputados para la aprobación del Presupuesto 2026, Rolando Figueroa no tendría inconvenientes para conseguir el respaldo al proyecto.



Lo más probable es que los bloques Movimiento Popular Neuquino (10), Comunidad (5), PRO-NCN (4), Fuerza Libertaria (3), Democracia Neuquén (2), Arriba (1), Neuquén Federal (1), Avanzar (1), Cumplir (1), Juntos (1) y Juntos por el Cambio (1) respalden el proyecto, lo que daría un total de 30 votos afirmativos, más que suficientes para aprobarlo.



Seguramente voten en contra los diputados de Unión por la Patria (3) y del Frente de Izquierda (2).



Rolando Figueroa seguirá de cerca el tratamiento del Presupuesto 2026, ya que considera que es una herramienta clave para la continuidad de su gestión, con un Gabinete que ha sido renovado en parte y con paritarias con los gremios que están bastante avanzadas con el objetivo de sellar la pauta salarial 2026.



