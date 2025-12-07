El gobernador, Rolando Figueroa, supervisó los trabajos que se realizan en el Hospital de Aluminé, una obra que ya superó el 60% de ejecución y que permitirá ampliar servicios médicos en la localidad. Durante la recorrida, sostuvo que la salud pública es uno de los ejes centrales de la actual gestión provincial.

Acompañado por integrantes del gabinete, Figueroa remarcó que la prioridad es avanzar en obras que la propia comunidad considera fundamentales y señaló que el objetivo es fortalecer el acceso a la salud, la educación, la seguridad y los servicios esenciales en todo el territorio neuquino.

La ampliación contempla la construcción de áreas para internación, partos, prepartos, esterilización, lactancia, salas de reunión y un sector psicosocial, además de otros espacios clave para la atención sanitaria.

La obra incluye una planta baja completamente equipada y una planta alta preparada para futuras ampliaciones, lo que permitirá sumar más camas cuando sea necesario. También se encuentran finalizados y en uso desde febrero sectores como lavadero, cocina, comedor y vestuarios para el personal, que ya están al servicio del hospital.

Desde el gobierno aseguran que la ampliación se convertirá en un salto de calidad para la atención médica en la zona y beneficiará a cientos de familias de Aluminé y alrededores.