Neuquén capital atraviesa un fin de semana largo marcado por temperaturas extremas que superan los 35°C, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). A la intensa ola de calor se suman posibles lluvias y tormentas hacia el cierre del feriado.

Este domingo, el termómetro vuelve a trepar hasta los valores más altos, con un cielo cargado de nubes y vientos del norte que podrían alcanzar 50 km/h en ráfagas. La sensación térmica se mantendrá elevada durante todo el día y la inestabilidad comenzará a sentirse desde la noche.

Para el lunes feriado, el calor seguirá siendo protagonista con otra máxima que rozará los 35°C, aunque el cambio llegará por la noche, cuando podrían desatarse tormentas aisladas.

En otros lugares como San Martín de los Andes, la situación es muy diferente. La inestabilidad dominará desde este domingo y el lunes se espera una jornada marcada por tormentas eléctricas, chaparrones y lluvias tanto de día como de noche.

La recomendación oficial apunta a tomar precauciones por el calor en la ciudad y estar alerta a las posibles tormentas nocturnas que cerrarán el fin de semana largo en gran parte de la provincia.