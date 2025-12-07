Un hombre de 30 años fue detenido este domingo en la ciudad de Córdoba, acusado de protagonizar un grave episodio de violencia de género e intrafamiliar que dejó como saldo la fractura del brazo de un bebé de apenas seis meses y lesiones en la madre del niño.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió en barrio Villa Urquiza, donde el sospechoso habría mantenido “una violenta discusión” con su pareja, durante la cual la golpeó repetidamente. En ese contexto, una patada del agresor “habría impactado contra el niño”, provocándole una fractura que obligó a trasladarlo de urgencia al Hospital de Niños.

De acuerdo con la información oficial, luego del ataque el hombre “arrojó a la mujer al piso y continuó agrediéndola”, hasta que ella logró escapar de la vivienda para pedir auxilio. Personal policial y equipos de emergencia arribaron al lugar y constataron las heridas.

La Justicia emitió de inmediato una orden de detención, pero el sospechoso se dio a la fuga. Voceros indicaron que el individuo sería consumidor de estupefacientes, por lo que se montaron operativos de búsqueda en distintos puntos de la ciudad.

Finalmente, la detención se registró en bulevar Del Carmen y Deán Funes, en barrio Alto Alberdi, donde efectivos lograron interceptarlo tras varias horas de rastrillaje.

El hombre fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género de 4° turno, encabezada por la Dra. Romina Lencina.