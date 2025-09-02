Mar del Plata se posiciona como un destino imperdible para quienes desean disfrutar del deporte y la aventura en contacto con la naturaleza. Además de sus tradicionales playas, la ciudad ofrece escenarios variados que invitan a explorar desde deportes náuticos hasta trekking en sus sierras.

Entre las opciones acuáticas, el Club Náutico, ubicado en el puerto, es un punto destacado para iniciarse en disciplinas como windsurf, yachting, remo y stand up paddle, sin necesidad de ser socio. También la Laguna de los Padres, con sus aguas tranquilas, permite practicar remo, canotaje, windsurf y navegar en kayak o veleros, con alquileres disponibles en el complejo Recreativo Islas Malvinas, accesible por el camino Cacique Cangapol.

El surf, reconocido como la estrella deportiva de Mar del Plata, atrae tanto a principiantes como a expertos. Las playas de Playa Grande y Varese cuentan con escuelas que ofrecen clases y alquiler de equipos para quienes quieran aprender o perfeccionar su técnica. Además, el stand up paddle (SUP) es otra modalidad que gana adeptos, con tablas más grandes y propulsadas por remo.

El golf es otra de las actividades que destaca en la ciudad, con cuatro clubes y cinco canchas homologadas por la Asociación Argentina de Golf. Entre ellas, el Mar del Plata Golf Club, conocido como la catedral del golf, ofrece dos canchas de 18 hoyos con características diferentes: una de estilo escocés y otra tipo parque. A su vez, el Club Mar del Plata Golf Los Acantilados, el Marayuí Country Club y el Sierra de los Padres Golf Club completan la oferta para amateurs y profesionales durante todo el año.

La pesca es una actividad que puede disfrutarse todo el año, ya sea desde la costa, en playas, rocas o muelles, o embarcado, tanto en la ciudad como en la Laguna de los Padres. Varias empresas ofrecen excursiones de pesca deportiva con equipos y almuerzo incluidos, asegurando una experiencia completa para aficionados de todas las edades.

Para los más aventureros, el parapente permite volar a 200 metros de altura sobre la costa o las sierras, sin necesidad de experiencia previa. Los vuelos biplaza ofrecen vistas impresionantes y la posibilidad de registrar la experiencia en video HD, convirtiéndola en un recuerdo inolvidable.

El skateboarding también tiene un lugar destacado en Mar del Plata, con numerosos skateparks y espacios públicos ideales para esta práctica. El skatepark de la Rambla Bristol es considerado uno de los mejores del país, sumándose a los de Plaza Mitre, Parque Municipal Teodoro Bronzini y la ciudad de Batán, que atraen a skaters locales y turistas.

Una propuesta novedosa es el footgolf, deporte que combina fútbol y golf. Mar del Plata alberga la primera y única cancha de footgolf del mundo, ubicada en Colinas Verdes, con 200 hectáreas de naturaleza y vistas panorámicas para quienes quieran experimentar esta modalidad.

Los 47 kilómetros de costa ofrecen un escenario perfecto para actividades al aire libre como ciclismo, running, caminatas y rollers, con paisajes ideales para fotografías y selfies. Además, la zona serrana invita a recorrer bosques y senderos, practicar trekking y senderismo, y disfrutar de cabalgatas dentro de un entorno natural único, especialmente alrededor de la Laguna de los Padres.

Para quienes deseen conocer más sobre las actividades y eventos deportivos en Mar del Plata, la información está disponible en el sitio oficial www.turismomardelplata.gob.ar, donde se pueden descubrir todas las opciones para vivir la ciudad de una forma activa y diferente.