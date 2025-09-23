“Freak Show”: una comedia absurda y oscura estrena este viernes en la ESBA

Este viernes 29 de agosto a las 20, el Aula III (teatro) de la Escuela Superior de Bellas Artes de Neuquén (@esba.nqn) se convierte en escenario de un estreno tan insólito como imperdible: "Freak Show", una obra que mezcla humor, tragedia y circo en una propuesta tan original como provocadora. La función será con entrada gratuita, pero con cupo limitado, por lo que se recomienda reservar lugar por WhatsApp.

¿Qué se encontrará el público de la obra?

Una familia atraviesa, generación tras generación, una extraña maldición: cada vez que un varón se enamora, cree tener superpoderes… y muere de formas absurdas intentando comunicarse con lobos, detener trenes o volar.

El dueño de un Circo de Fenómenos lo sabe, y decide aprovechar el destino trágico del último descendiente varón para montar un espectáculo cruelmente brillante: hará que se enamore en escena para que el público vea, cuál será su espectacular y absurda muerte.

¿Cómo está conformado el equipo?

Actúan: Julia Verusa, Mariano Pera, Belén Zerega y Rocío Badoza.

Producción escenotécnica: Leo Mellado y Erika Pérez.

Dirección: Diego Seage.

Con estética de circo bizarro y un guion cargado de humor negro, “Freak Show” promete una experiencia teatral fuera de lo común, entre lo grotesco y lo emotivo, donde el amor y la muerte se encuentran bajo una carpa de lona y risas incómodas.