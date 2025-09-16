Se abrieron los cupos para el taller de teatro para adultos en Fernández Oro ¿cómo anotarse?

Teatro, expresión y diversión. El Centro Cultural de Fernández Oro abre nuevos cupos para su taller de teatro para adultos, coordinado por la actriz, directora y docente Malena Riela, quien se mostró entusiasmada con esta nueva etapa formativa.

Las clases se dictan todos los jueves de 18:30 a 20:00 hs, en un espacio pensado para quienes quieran explorar el mundo del teatro desde cero, sin necesidad de experiencia previa. “Es un espacio para aprender, para jugar, para expresarse, pero sobre todo para disfrutar. La idea es que cualquiera pueda animarse, sin miedos ni prejuicios”, expresó Riela durante una entrevista en el programa "Cuando la noche cae, la radio se enciende" que se emite por AM550 con la conducción de Fernanda Del Valle.

Durante los encuentros, se abordan distintas herramientas teatrales como: Improvisación, Expresión corporal, Actuación, Creación de escenas grupales. Se trata de una propuesta artística y recreativa ideal para quienes deseen conectarse con su creatividad, conocer nuevas personas y salir de la rutina. Quienes participen del taller podrán también formar parte de futuras muestras escénicas abiertas a la comunidad. La propuesta está abierta durante todo el mes hasta completar cupos.