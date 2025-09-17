La Caja Mágica Teatro celebra 15 años de arte, comunidad y creación en Cipolletti

Este 18 de septiembre, La Caja Mágica Teatro, el primer teatro independiente de Cipolletti, cumple 15 años de trayectoria desde su fundación en 2010, y lo festeja con una gran función y fiesta abierta para toda la comunidad.

Fundado por Jorge Onofri e Ileana Brotsky, el teatro surgió como un espacio autogestivo e independiente destinado a la investigación, producción, creación y enseñanza de las artes escénicas, con una fuerte apuesta al vínculo social a través del arte. Desde entonces, ha sido un faro cultural en la ciudad y la región.

Los festejos comienzan este sábado 20 de septiembre con una función especial de la comedia Bon Yur Tailandia, de Omar Lopardo, a las 20:00 horas. Las entradas ya están disponibles a través de la ticketera del teatro.

Luego, a partir de las 22:30 horas, se abrirán las puertas del teatro para una fiesta de celebración con buffet, música, baile, brindis y un cierre sorpresa. La entrada es libre y gratuita, y se solicita confirmar asistencia por WhatsApp al 2996911723.

Una historia de compromiso y crecimiento

Aunque el edificio actual fue inaugurado en 2010 en Mariano Moreno 354, Jorge e Ileana comenzaron en 2007 con un espacio más modesto en calle Roca 372. Un hito clave fue ganar el Primer Concurso Nacional para construcción de salas teatrales del Instituto Nacional del Teatro, que permitió iniciar la obra y concretar el sueño de tener un espacio propio, diseñado a medida para las artes escénicas.

Con una inversión de U$S 90.000 del I.N.T. y U$S 350.000 de aporte propio, La Caja Mágica se convirtió en un teatro totalmente equipado y pionero en la ciudad.

En estos años, la actividad fue tan intensa como diversa: 10 festivales internacionales de teatro, con compañías de más de 15 países, 9 festivales de títeres con elencos nacionales y latinoamericanos, 5 festivales de danza, 5 festivales internacionales de jazz, 1.440 funciones realizadas, 465 espectáculos diferentes: teatro, danza, comedia musical, conciertos, títeres y más, 89.755 espectadores en funciones generales, 245 funciones de muestras anuales de alumnos, con 20.825 espectadores.