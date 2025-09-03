La Bersuit y los 25 años de "Hijos del Culo": un viaje en el tiempo

La Bersuit celebra los 25 años del lanzamiento de su quinto disco de estudio, Hijos del culo, producido por Gustavo Santaolalla y convertido en uno de los álbumes más emblemáticos del rock argentino. El festejo llegará a Neuquén el sábado 6 de septiembre de 2025 en Mood Live, en una noche que promete ser inolvidable.

En la voz de Cóndor Sbarbati se percibe algo más que nostalgia: hay gratitud, alegría, y ese amor incondicional por la música que La Bersuit ha sabido cultivar a lo largo de casi cuatro décadas. "Para nosotros también es una provincia que siempre nos abrió los brazos", afirmó en Tardes de Primera con la conducción de Huguex Cabrera por 24/7 Canal de Noticias.

Pero esta vez no es una gira cualquiera. Se cumplen 25 años del emblemático disco "Hijos del Culo", aquel que, producido por Gustavo Santaolalla, marcó un antes y un después en la historia de la banda. “Es un disco que nosotros y nuestro público amamos. Tiene canciones hermosas, muchas de las cuales volvimos a tocar en vivo después de 25 años”, comparte el vocalista, con emoción genuina. Y agrega: “Llenamos dos microestadios en Ferro y ahora lo estamos girando por todo el país. Es un show hermoso".

Las emociones se multiplican al reencontrarse con el pasado: “Hasta la nena de la tapa creció. Hoy es una mujer, madre de familia. Fue un momento muy especial para todos”, cuenta Cóndor sobre la recreación de la portada original, una de las tantas ideas que muestran cómo la historia de La Bersuit sigue viva, latiendo al ritmo del presente.

La gira no es solo un reencuentro con los clásicos. También hay espacio para lo nuevo: “El año pasado lanzamos Cocoliche Live, un disco con 14 canciones que tienen un hilo entre sí. Hoy en día te hacen sacar canciones sueltas, pero nosotros queríamos volver a contar una historia completa”, explica, recomendando escucharlo "de punta a punta".

Frente a los escenarios, el público ha cambiado, pero también permanece. “Hoy nos vienen a ver con hijos, con familia. Se disfruta en familia. Se retrocede en el tiempo con el cuerpo y el alma. Ves a cuarentones, cincuentones haciendo pogo, y también muchos jóvenes emocionándose con las canciones”, relata. La música de La Bersuit, lejos de perder vigencia, se ha transformado en parte del ADN de la música popular argentina. Tanto es así que la banda ha participado incluso en festivales folclóricos, como el Cosquín del año pasado. “Para nosotros es un orgullo enorme”, confiesa Sbarbati.

Este sábado 6 de septiembre, la banda se presenta en Mood Live en Neuquén. “Ya quedan pocas entradas. Queríamos avisar a la gente que no se pierda esta fiesta hermosa. Vamos a viajar en el tiempo con las canciones”, finalizó Sbarbati.