Tras el éxito de sus primeras ediciones, el Sunset en Bodega Malma vuelve con una nueva fecha en febrero, el viernes 20, y se consolida como uno de los encuentros más atractivos del verano en la región. La propuesta combina música en vivo, coctelería de autor y una cuidada oferta gastronómica, con el vino como protagonista y el atardecer patagónico como escenario natural para disfrutar sin apuro, entre viñedos, buena música y encuentros al aire libre.

A medida que el sol se despide, la experiencia se transforma en un recorrido por sabores, aromas y sonidos. La propuesta gastronómica se despliega en distintos espacios: sectores de pizzas y empanadas, fuegos y opciones gourmet, el Winetruck Malma con una amplia selección de vinos y coctelería a base de vino, propuesta dulce y café de especialidad para completar la noche.

La música es otro de los grandes pilares del evento. DJs invitados como Gabee, Claudio Daniel Mengon y Karenina, entre otros, construyen una atmósfera cálida y descontracturada que acompaña el ritmo del atardecer y se extiende hasta entrada la noche.

Cada jornada suma además distintas activaciones de marcas y experiencias: la posibilidad de alojarse entre viñedos en Aldea de Terruño by Haiku, test drive de Armorique, juegos con premios y descuentos de The North Face, sectores de sombra y pista de baile de Tensión Carpas, hidratación a cargo de Aqualic, espacios de descanso de La Sarita y La Colonia.

Nuevamente Prima Multimedios estará presente en el evento con Tres son multitud en vivo de Versus Live Stream.Un stream en vivo desde la bodega

En esta edición, Prima Multimedios tendrá una participación especial con una cobertura en tiempo real del Sunset, a través del programa Tres son multitud en Versus, stream en vivo que permitirá mostrar la experiencia desde adentro: el clima del encuentro, la música, el entorno y las sensaciones de quienes lo viven. La señal se emitirá en plataformas digitales y se complementará con contenidos para redes sociales, acercando el evento a turistas y públicos interesados en sumarse a futuras ediciones. Además, se realizará una cobertura especial para el canal de noticias 24/7 y Radio AM 550, ampliando el alcance del Sunset y posicionándolo como una de las propuestas destacadas del verano en la región.

El ciclo se desarrolla a lo largo de la temporada de verano y ya cuenta con una excelente recepción tanto del público local como de turistas. “La combinación del entorno, la gastronomía y la música convierte a los Sunsets en una de las propuestas más atractivas para disfrutar los atardeceres en la Patagonia”, coinciden quienes ya fueron parte.

Las próximas fechas

Serán el viernes 6 y sábado 14 de marzo, y el cierre del ciclo está previsto para los viernes 10 y 17 de abril, siempre desde las 19:00 hasta la 1:00.

Entradas y modalidad

El evento es apto para mayores de 18 años. Si sacaste entrada para el evento del 13 de febrero -que se suspendió por mal tiempo- podés usarla en esta edición.

Las entradas están disponibles en Tuentrada.com en las siguientes modalidades:

Entrada General

$50.000 (preventa hasta el 30/1) - $60.000 (venta anticipada).

Incluye 2 copas de vino reserva, 2 botellas de agua Aqualic de 500 cc y copa de vidrio del Sunset.

Entrada VIP

$110.000 (preventa hasta el 30/1) | $120.000 (venta anticipada).

Incluye 3 copas de vino reserva, 2 botellas de agua Aqualic de 500 cc, tapeo en restaurante y copa de vidrio del Sunset.

La organización refuerza su compromiso con el consumo responsable, ofreciendo agua incluida con la entrada, traslados gratuitos con cupo limitado, mocktails para conductores designados y la posibilidad de alojarse en la misma bodega, más específicamente en Aldea de Terruño, con beneficios especiales durante las noches de Sunset. Consultas y reservas: WhatsApp +54 9 299 527-8251.

Las empresas interesadas en obtener paquetes de entradas corporativas pueden comunicarse directamente a los teléfonos +54 9 299 608-2000 o +54 9 11 6675-2000. En caso de mal tiempo, el evento puede reprogramarse. Más información y novedades en Instagram: @malmawines