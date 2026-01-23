El próximo 15 de febrero, la ciudad de Neuquén volverá a vestirse de fiesta y celebración. Después de muchos años, el carnaval regresa a la capital neuquina con todo su esplendor: carrozas, desfile, música y alegría inundarán el corazón de la ciudad.

La comparsa iniciará en la explanada del monumento a San Martín y recorrerá las calles principales del centro neuquino, junto con los carruajes. Además del colorido desfile de bailarines y músicos, habrá estands y la Feria de la Diversidad Cultural, donde se podrán disfrutar platos típicos y propuestas artesanales.

Las inscripciones para participar se abrieron hace poco más de una semana y ya son 30 los corsos de distintos puntos de la provincia que confirmaron su presencia.

Al respecto, la secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, destacó que “esto se trata de volver a las raíces, de volver a festejar el carnaval en la ciudad”.

La funcionaria explicó que la iniciativa surgió en el Consejo Municipal del Migrante, y subrayó la importancia de fortalecer estos espacios participativos, que es una indicación del intendente Mariano Gaido.

“La propuesta surge de ahí, la tomamos y esperamos que sea una jornada para compartir, encontrarse, llenarse de color y de fiesta. Este carnaval es el puntapié inicial para darle continuidad el año próximo”, expresó.

De Giovanetti detalló que la jornada comenzará a las 19 con la feria, los estands y la música, mientras que el corso dará inicio a las 21 y recorrerá la avenida Argentina, desde Belgrano hasta San Martín.

“Vamos a tener carrozas y todo lo tradicional del carnaval. Será una verdadera fiesta, un evento que convoca a las familias y a los amigos”, aseguró, e invitó a las personas y grupos interesados en participar —tanto en el desfile como en la feria— a inscribirse a través del número 299-5928072.

En este sentido, remarcó que ya hay comparsas inscriptas de Junín de los Andes, Cutral Co, Plaza Huincul y Zapala, entre otras localidades.

Además, la propuesta llegó a los barrios y comisiones vecinales, que se sumarán con carrozas llenas de color y alegría. También se está trabajando junto a centros de adultos mayores y asociaciones de personas con discapacidad para garantizar una participación amplia e inclusiva en el corso.

La funcionaria destacó que Neuquén es la ciudad con mayor densidad de población migrante del país. Según el Censo 2022, el 30% de la población nació en otra provincia y el 5,6% en otro país. “Como capital de los Derechos Humanos celebramos esta iniciativa e invitamos a toda la ciudadanía a participar y disfrutar de la interculturalidad”, afirmó.

En esta línea, señaló la presencia de nuevas colectividades internacionales y nacionales, provenientes de Córdoba, Cuyo y el norte argentino.

Con propuestas como esta, Neuquén continúa consolidándose como capital de los Derechos Humanos, generando espacios de encuentro, participación y respeto por la diversidad cultural. Esta vez, además, con una celebración que potencia el turismo y transforma a la ciudad en una verdadera fiesta de colores, brillos, vestuarios, música y alegría.