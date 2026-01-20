La localidad de Caviahue se convirtió en uno de los casos emblemáticos del plan de infraestructura educativa que lleva adelante el gobierno provincial. Tras un incendio escolar, la respuesta fue inmediata y transformadora.

El siniestro ocurrido en junio de 2024 destruyó un edificio que albergaba a tres niveles educativos. En ese contexto, el Ejecutivo provincial tomó medidas urgentes para garantizar el inicio del ciclo lectivo sin interrupciones.

Se reacondicionaron instalaciones del hotel del ISSN y se lanzó la licitación para las obras de reparación. La intervención contempla demoliciones, ampliaciones y remodelaciones de gran escala.



Además, se destrabó la finalización del edificio del CPEM 74, que estaba paralizado desde 2023. En mayo de 2025, la escuela pudo celebrar su aniversario en un espacio propio, con orientación en Servicios Turísticos.

El plan también incluyó la creación de la Escuela Infantil Rural N° 92, que contará con su edificio separado dentro del predio de la primaria. Este modelo descentraliza funciones y mejora la convivencia pedagógica.

En toda la provincia se ejecutan 60 mil metros cuadrados para escuelas técnicas y 85 mil en total. La eliminación progresiva de tráileres muestra el rumbo de una política que prioriza calidad educativa e inversión real.