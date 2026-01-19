La refacción de la Escuela Primaria N° 164 de Caviahue avanza a buen ritmo y se encamina a devolverle a la comunidad educativa un edificio renovado, más amplio y con mejores condiciones de seguridad. El establecimiento había sufrido un incendio el 23 de junio de 2024, que afectó principalmente la estructura superior del inmueble.

Mientras continúan los trabajos, la escuela funciona de manera provisoria en el hotel del ISSN, adaptado para garantizar la continuidad de las clases desde julio del año pasado. La institución cuenta con una matrícula de 126 estudiantes.

Una obra integral para recuperar y ampliar la escuela

El proyecto contempla una intervención de gran escala. Incluye la ampliación de 264 metros cuadrados, la remodelación de 1.281 metros cuadrados, la demolición total de 40 metros cuadrados y una demolición parcial sobre otros 1.281 metros cuadrados.

La obra cuenta con un presupuesto actualizado de 4.135.625.010 pesos y fue licitada a comienzos de 2024. La ejecución se realiza mediante un convenio de colaboración técnica y administrativa entre Fiduciaria Neuquina S.A. y los ministerios de Infraestructura y de Educación, que define responsabilidades en materia de ejecución, control y financiamiento.

El incendio y la reorganización del sistema educativo local

En el edificio siniestrado también funcionaba el CPEM N° 74. Al momento del incendio, el colegio secundario se encontraba en construcción en un sector lindero y no sufrió daños gracias a la rápida intervención de los Bomberos Voluntarios.

Ese proceso permitió avanzar en una reorganización del sistema educativo de Caviahue, con soluciones de fondo para cada nivel.

Un edificio nuevo para el CPEM 74

El 23 de mayo de 2025 quedó inaugurado el nuevo edificio del CPEM 74, ubicado en Las Lengas 550. La obra había quedado paralizada antes del inicio de la actual gestión provincial y fue reactivada a mediados de 2024.

La construcción demandó una inversión superior a los 462 millones de pesos. El establecimiento cuenta con una matrícula de 88 estudiantes, ofrece la orientación de Bachiller con especialidad en Servicios Turísticos y también funciona en horario nocturno para jóvenes y adultos. El pasado 31 de mayo celebró sus 26 años en su propio edificio.

Nivel inicial y una propuesta inédita en la localidad

El nivel inicial, que también compartía las instalaciones de la escuela primaria afectada por el incendio, tendrá un nuevo esquema de funcionamiento. En el mismo predio se pondrá en marcha la Escuela Infantil Rural N° 92, la primera con estas características en Caviahue.

Durante 2025, el nivel inicial registró una matrícula de 44 estudiantes, distribuidos en salas de 3, 4 y 5 años. La propuesta busca fortalecer la oferta educativa desde los primeros años, con espacios propios y adecuados.

La refacción de la Escuela Primaria 164, junto con las obras ya concretadas y las que están en marcha, consolida una planificación que apunta a garantizar continuidad pedagógica, infraestructura segura y respuestas sostenidas para toda la comunidad educativa de la localidad cordillerana.