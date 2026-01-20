El escritor y periodista Facundo Di Genova publicó Salvaje Sudeste. Mar del Plata, ovnis nazis y Opus Dei, un nuevo libro de crónicas que continúa su exploración del litoral atlántico bonaerense, un territorio donde la historia, el delirio y los restos del pasado conviven con una intensidad singular.

La travesía narrada en el libro recorre un arco geográfico que va de Punta Mogotes a Chapadmalal y de Miramar y Mar del Sud hasta Centinela del Mar. El viaje, que zarpa simbólicamente en Cabo Corrientes, avanza entre playas ventosas, sitios abandonados y relatos que desbordan lo turístico para internarse en una zona de frontera cultural, política y mítica.

En ese trayecto aparecen emprendedores visionarios de la Belle Époque, tripulantes de la Kriegsmarine, aguas presuntamente radiactivas, un heredero al trono británico con simpatías fascistas, fenómenos paranormales en Miramar, arroyos, restos de megafauna, ovnis y nazis. El autor describe el área como un punto de condensación de energías, “como si el final de la llanura y el principio del océano generasen juntos una fuerza que no existe en otros lugares”.

El nuevo volumen dialoga con En el lejano Sudeste. Mar del Sud, gauchos judíos y nazis en fuga (2021), donde Di Genova investigó el mito de un cementerio infantil borrado del mapa y documentó el hallazgo de la lápida de un tesorero nazi cerca del Hotel Boulevard Atlántico. En esta segunda entrega, el foco se amplía y suma protagonistas igual de extravagantes: innovadores desquiciados, vendedores de milagros, financistas nazis, delincuentes imprescriptibles y justicieros románticos.

Con una prosa precisa y documental, Salvaje Sudeste propone una lectura que roza la ficción, pero se sostiene en hechos, archivos y recorridos reales. Di Genova, nacido en Buenos Aires en 1975, vuelve a demostrar que la costa atlántica argentina guarda historias tan incómodas como fascinantes, allí donde termina la pampa y empieza el mar.