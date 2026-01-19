Un nuevo libro que recupera material inédito de Juan Benigar y reúne investigaciones actuales sobre su trabajo en la Patagonia será presentado en los próximos meses. La obra pone en valor la figura del estudioso nacido en Croacia, de ascendencia eslovena, que desarrolló una intensa y trascendental labor intelectual en el territorio neuquino, especialmente vinculada a los pueblos originarios.

El proyecto editorial fue uno de los ejes de un encuentro de investigadores y analistas de la vida y obra de Benigar, realizado hace unos días en Aluminé y organizado por el Centro de Estudios Benigarianos, en una región donde el pensador dejó una huella profunda a través de su trabajo de estudio, difusión y reflexión cultural.

La publicación llevará por título “Del Colorado al Aluminé” y contará con textos de reconocidos investigadores y escritoras de distintas provincias: Raúl Mansilla (Neuquén), Ana María de Mena (San Martín de los Andes), María Elena Noguerol Coli (La Pampa), Ainhoa Alarcón Escalante (Neuquén), Liliana Horst (Aluminé) y Mónica Maté (Aluminé).

Tras jornadas de trabajo entre quienes aportarán los ensayos, se realizó un encuentro abierto en el jardín del Museo Municipal y Centro de Interpretación “El Charrúa”, del que participaron vecinos de la localidad, la directora de la institución María Ñancucheo y el intendente de Aluminé, Diego Victoria, en un clima de intercambio y reconocimiento a la figura de Benigar.

Escritos inéditos y correspondencia histórica

Uno de los aspectos más destacados del libro es la incorporación de material inédito, compuesto por centenares de páginas manuscritas y mecanografiadas que hasta ahora no habían sido publicadas.

“El material en que se basan los ensayos procede de cuatro cajas que contienen escritos propios y una nutrida correspondencia con destacadas figuras contemporáneas”, explicaron desde la organización. Se trata de documentos que enriquecen la comprensión de su personalidad y revelan temas poco conocidos de su pensamiento y su trabajo intelectual.

En ese marco, Liliana Horst señaló que la obra también incluirá la transcripción de un trabajo del desaparecido Licenciado Rodrigo de Miguel, a modo de homenaje, por su valioso aporte al análisis de los estudios lingüísticos realizados por Juan Benigar.

Un legado vigente en la Patagonia

Juan Benigar desarrolló en Neuquén una labor pionera en el estudio del lenguaje, la cultura y la cosmovisión de los pueblos originarios, convirtiéndose en una referencia ineludible para comprender la historia cultural de la región.

La publicación de Del Colorado al Aluminé, prevista para el segundo semestre del año, busca no solo recuperar su legado, sino también actualizar su vigencia a partir de nuevas miradas y aportes académicos, reafirmando su lugar central en la historia intelectual de la Patagonia

El libro incluirá textos inéditos del croata.

Mansilla, uno de los impulsores del grupo de estudios benigarianos de Aluminé, destacó en diálogo con Verano de Primera, por AM 550 y CN 24/7 que Benigar tuvo formación técnica y humanista de alto nivel. “Estudió en Praga, en la misma universidad donde se formó Einstein. No terminó la carrera de ingeniería hidráulica, le faltaron pocas materias, pero tenía una formación extraordinaria”, señaló. Ese conocimiento lo volcó en la Patagonia, donde trabajó en canales de riego y desarrolló un telar hidráulico pionero.

“El fabricó el primer telar hidráulico de la región, con el que produjo telas que se vendieron incluso en Harrods Buenos Aires. Algunas de esas prendas vistieron a presidentes argentinos”, remarcó Mansilla, al subrayar la dimensión histórica del emprendimiento textil que Benigar desarrolló en Aluminé.

Pero su legado excede lo productivo. Mansilla subrayó su aporte intelectual y cultural: “Era un lingüista autodidacta, hablaba unas once lenguas y había escrito una gramática búlgara cuando tenía apenas 19 años. Vivió siempre entre comunidades mapuches y dedicó gran parte de su vida a estudiar su lengua y su cosmovisión”.

En tanto, Horst sostuvo que "tomé relatos de personas que él menciona como informantes, especialmente vinculados a creencias y prácticas mapuches. Hay un desarrollo impresionante sobre la vida cotidiana de esos territorios”, explicó.

Horst destacó que lo que más la conmueve hoy de la obra de Benigar es su capacidad de registro. “En sus últimos trabajos narra la vida campesina de los lugares donde habitó, tanto en Colonia Catriel como en la zona cordillerana. Ese registro sensible de lo cotidiano es de un valor enorme”, señaló.

Ambos escritores coincidieron en resaltar el respeto intercultural y el compromiso social de Benigar. “Fue un europeo que se hizo patagónico. Siempre tuvo la necesidad de transmitir conocimiento, de compartir lo que sabía”, afirmó Mansilla.

Cada año, en enero, Aluminé recuerda a Benigar en el aniversario de su fallecimiento. Murió el 14 de enero de 1950, sentado bajo un manzano en su casa de Poipucón, una imagen que con el tiempo se volvió parte de su leyenda. Este año, el homenaje también funciona como cierre de las actividades por los 100 años de su llegada a la región. “Esa imagen del hombre muerto, pero sentado bajo un manzano, cristaliza su historia y su vínculo con esta tierra”, resumió Mansilla.