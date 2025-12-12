Viedma tuvo este miércoles un movimiento poco habitual, a media mañana, una delegación francesa aterrizó en la capital rionegrina y encendió expectativas en el sistema educativo provincial. No fue una visita cualquiera. Llegaron representantes de la Red América Latina de la Enseñanza Agrícola en Francia, una estructura que define intercambios, prácticas y programas de formación en todo el continente.

Desde temprano, funcionarias del Ministerio de Educación y referentes del área productiva marcaron la cancha: el objetivo es cerrar un acuerdo de cooperación que permita llevar a estudiantes locales a Francia y, a la vez, recibir jóvenes franceses en nuestras agrotécnicas. Una apuesta fuerte para una provincia que busca modernizar su matriz educativa y preparar técnicos con proyección internacional.

Luego del recibimiento oficial, la comitiva se trasladó al CET 11, donde recorrieron talleres, corrales y laboratorios. Allí intercambiaron opiniones con el equipo docente y evaluaron las capacidades reales de la escuela para recibir estudiantes extranjeros. Los visitantes franceses destacaron la “vocación productiva” del establecimiento y la variedad de prácticas que se desarrollan a diario.

Pero lo más jugoso llegó durante la reunión técnica: Francia manifestó que ya trabaja hace meses con Río Negro, primero con visitas presenciales y luego con encuentros virtuales, siempre con la idea de avanzar hacia un intercambio estudiantil real en 2026. Las conversaciones incluyen prácticas profesionalizantes, capacitaciones docentes y transferencia tecnológica en áreas clave del sector agropecuario.

El proyecto apunta a mejorar la formación de futuros trabajadores rurales, fortalecer la educación técnica y enfrentar desafíos comunes: cambio climático, manejo del agua, producción sustentable y modernización del agro. No es casualidad que la semana pasada la provincia también estuviera presente en un encuentro nacional del INET dedicado exclusivamente a la cooperación franco-argentina.