Cutral Co, reconocida como la “Capital Provincial de los Monumentos”, avanza con un nuevo proyecto artístico de gran escala: un monumento dedicado a Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina y una de las figuras más trascendentes del fútbol mundial. La obra fue encargada al escultor local Aldo Beroisa, autor de las emblemáticas esculturas que bordean la Ruta Nacional 22.

Según fuentes confiables, la iniciativa apunta a inaugurar la figura en 2026, coincidiendo con el próximo Mundial de Fútbol. La intención del municipio es que el montaje se realice durante el mes en que se dispute la competencia, para integrarlo al clima mundialista que vivirá el país. Aunque aún no está definida la ubicación exacta, el “Messi gigante” pasará a formar parte del reconocido corredor artístico de Cutral Co, donde ya se exhiben obras como la escultura de la Mujer, el Cristo y la imponente recreación de "La última cena", todas también creadas por Beroisa.

El intendente Ramón Rioseco ha reiterado en diversas oportunidades que estas construcciones representan una forma de fortalecer la identidad cultural de la comunidad. Al inaugurar el monumento a la Mujer, sostuvo: "Construir obras de arte es hacer política pública, el arte y la escultura son parte de nuestra identidad y trabajamos sobre estos ejes junto con el deporte y la educación, que son centrales para esta gestión".

Con el proyecto ya en marcha, Cutral Co se prepara para sumar un nuevo ícono a su patrimonio cultural: un tributo colosal a Lionel Messi, un futbolista que marcó a generaciones y que continúa inspirando a todo el país.