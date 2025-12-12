¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 12 de Diciembre, Neuquén, Argentina
CONMOCIÓN

Encontraron un cuerpo en estado de descomposición flotando en el canal grande de Roca: lo que se sabe

El operativo incluyó la participación de Bomberos y varias unidades policiales que trabajaron en la extracción y aseguramiento del área. La investigación quedó bajo la coordinación de la Unidad Regional II, mientras se realizan peritajes para determinar la identidad y las circunstancias del hecho

Por Redacción

Viernes, 12 de diciembre de 2025 a las 08:40
Desde la mañana hubo un gran despliegue policial sobre el canal grande de Roca Foto Gentileza ANRoca

Un amplio operativo policial y de Bomberos se desplegó este viernes en el canal grande de riego, a la altura de calle San Juan, en Roca, tras el hallazgo de un cuerpo flotando en el agua. El hecho generó gran conmoción en la zona y movilizó a distintas divisiones de seguridad, que acudieron de inmediato para iniciar las tareas de rescate. Según las primeras informaciones, se trataría de una persona mayor, aunque por el momento no se confirmó oficialmente su identidad.

En el lugar trabajan al menos seis móviles policiales junto a personal de Bomberos, quienes realizan maniobras específicas para extraer el cuerpo y asegurar el perímetro. La Unidad Regional II quedó a cargo de la investigación y coordina las diligencias judiciales correspondientes, en articulación con las autoridades competentes. Testigos que se encontraban en el sector señalaron que el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición, lo que refuerza la necesidad de peritajes exhaustivos para determinar las circunstancias del hallazgo y establecer la identidad de la persona.

-Noticia en desarrollo-

