Un amplio operativo policial y de Bomberos se desplegó este viernes en el canal grande de riego, a la altura de calle San Juan, en Roca, tras el hallazgo de un cuerpo flotando en el agua. El hecho generó gran conmoción en la zona y movilizó a distintas divisiones de seguridad, que acudieron de inmediato para iniciar las tareas de rescate. Según las primeras informaciones, se trataría de una persona mayor, aunque por el momento no se confirmó oficialmente su identidad.

En el lugar trabajan al menos seis móviles policiales junto a personal de Bomberos, quienes realizan maniobras específicas para extraer el cuerpo y asegurar el perímetro. La Unidad Regional II quedó a cargo de la investigación y coordina las diligencias judiciales correspondientes, en articulación con las autoridades competentes. Testigos que se encontraban en el sector señalaron que el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición, lo que refuerza la necesidad de peritajes exhaustivos para determinar las circunstancias del hallazgo y establecer la identidad de la persona.

-Noticia en desarrollo-